La lettre de l’ayatollah Khamenei aux étudiants américains révèle la vérité (un orientaliste russe)

Ce professeur de l'université linguistique d'État de Russie a critiqué, lors d'un entretien avec le correspondant de l'IRNA à Moscou, le traitement réservé par la police américaine aux étudiants pro-palestiniens dans les universités de ce pays et a déclaré : Les déclarations des États-Unis sur la démocratie et la liberté d'expression ne peuvent pas être considérées comme une menace pour l'ordre public. Les déclarations américaines sur la démocratie et la liberté d'expression ne sont que des mots ; les fonctionnaires de Washington, sous ce slogan et cette couverture, font tout ce qu'ils pensent être dans leur intérêt.

Se référant à la lettre du Guide suprême de la révolution islamique aux étudiants américains soutenant le peuple palestinien, M. Polischuk estime que cette lettre révèle la vérité et déclare : Compte tenu de la richesse de son contenu, cette lettre devrait atteindre son public, bien que les autorités américaines tentent par tous les moyens d'empêcher sa publication :

Il a poursuivi : Je crois que le devoir des autres dirigeants du monde dans la situation actuelle est aussi de dire la vérité ; s'ils ne partagent pas la vérité avec leur peuple, les nations ne verront pas la vraie scène internationale, et le monde sera une fois de plus trompé par les Etats-Unis et la poursuite des crimes du régime israélien sur la question de la Palestine.