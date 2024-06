Des manifestants sionistes bloquent les rues de Qods et réclament des élections anticipées

Les médias hébreux ont rapporté que cette manifestation a eu lieu ce lundi matin 17 juin sur l'autoroute numéro un menant à l'autoroute numéro 16 de Qods occupée (Jérusalem) et que des manifestations similaires sont prévues dans d'autres zones des territoires occupés.

La base hébraïque Walla a rapporté à ce sujet : Les manifestants ont également fermé l'autoroute n°2 dans la ville de Hertsalia et arrêté la circulation au carrefour de Gazit sur la route vers l'autoroute n°45, ainsi qu'au carrefour de Yafur près de la ville d'Akka.

Les médias et les militants opposant au cabinet de Benjamin Netanyahu, premier ministre du régime sioniste, ont également publié des images des manifestations, qui se sont poursuivies pour la deuxième journée consécutive.

Selon ce rapport, les manifestations se poursuivent aujourd'hui et que les protestataires se joindront à la manifestation nocturne devant la Knesset. Après cela, les manifestants se dirigent vers la résidence de Netanyahu, rue Gaza, à Qods occupée.

Des manifestants ont convergé ce lundi soir vers la résidence personnelle de Benjamin Netanyahu à Oods occupée ce lundi, où ils ont fait face aux forces de l'ordre, appelant à de nouvelles élections afin de remplacer l'actuel Premier israélien, à la tête d'une des coalitions les plus à droite et les plus extrémistes de l'histoire du régime factice d'Occupation sioniste.