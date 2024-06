Une délégation de l'Université de défense nationale chinoise visite l'école d'état-major de l'armée iranienne

La délégation chinoise, dirigée par le général de corps d'armée Wu Jieming, chef du collège d'administration militaire de l'université de la défense nationale chinoise, visite l'université de l'armée iranienne pour s'informer de ses capacités en matière de science, d'éducation et de recherche.

Nous souhaitons renforcer les relations bilatérales dans les domaines de la défense et de l'armée, a déclaré le commandant de l'université de commandement et d'état-major de l'armée iranienne, le général de brigade Hossein Waliand.

L'université de Davos est la plus ancienne université d'Iran, avec 90 ans d'histoire, a-t-il déclaré, ajoutant que «nous formons des étudiants au niveau du master et du doctorat en tactique, opérations et stratégie».

Il a souligné que cette université formait des officiers de l'armée et d'autres forces armées à différents niveaux.

L'université est en mesure d'organiser des cours de persan pour les étudiants chinois, a-t-il déclaré, ajoutant que «nous sommes désireux de procéder à des échanges d'étudiants entre les deux pays».

Le chef de la délégation militaire chinoise s’est félicité de la coopération en matière d'éducation et de recherche entre les deux pays dans les domaines de la défense et de l'armée.

Il a ajouté que la visite de l'université iranienne de Davos revêtait une importance particulière pour eux et s'inscrivait dans le cadre du développement des relations entre les deux pays dans les domaines de la défense et de la sécurité.