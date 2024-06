Le Hezbollah a mené une attaque de drone sur un quartier militaire de l’armée israélienne en Galilée occidentale

"En soutien au peuple palestinien dans la bande de Gaza et à sa résistance courageuse et honorable, et en réponse à l'assassinat perpétré par l'ennemi dans la ville de Shihabiya, la Résistance islamique a lancé une attaque aérienne avec un escadron de drones d'attaque sur une position d'artillerie du 411e bataillon (affilié à la 288e brigade de feu) à Naveh Ziv, visant des officiers et des soldats ennemis, atteignant leurs cibles avec précision et causant certains blessés, en plus du déclenchement d'incendies sur le site", ont déclaré les médias.

En plus, à 05h20 mardi après-midi, la position Ramtha dans les collines libanaises occupées de Kafr Shuba a été visée par des roquettes qui l'ont touchée directement.

Mardi après-midi, la résistance a pris pour cible la caserne de Zabdin dans les fermes libanaises occupées de Chebaa avec des armes à missiles et l'a touchée directement.