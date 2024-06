Les opérations très avancées du Hezbollah, au nord des territoires occupés, ont fait peur à Benjamin Netanyahu

Dans une analyse, Abdulbari Atwan, expert et analyste, a écrit : « Les opérations très avancées du Hezbollah en Galilée, au nord des territoires occupés, ont fait peur à Benjamin Netanyahu, le Premier ministre du régime sioniste.

Quel est le miracle de Hodhod du Hezbollah ? Comment les autorités libanaises doivent-elles répondre à la visite d’Amos Hochstein, l'envoyé spécial américain à Beyrouth ?

Dans une évolution militaire sans précédent, le Hezbollah a annoncé mardi la destruction du char Merkava avec un drone suicide dans le centre militaire de Galilée.

La situation a atteint son apogée lorsque le Hezbollah a annoncé l’envoi d’un drone de reconnaissance baptisé Hoddoh, qui a contourné tous les radars et centres d’observation israéliens et a capturé des images détaillées des zones militaires sensibles dans le nord de la Palestine occupée, notamment les aéroports, les dépôts d’armes, les plates-formes de missiles et les ports de Haïfa.

Il s’agit d’un coup militaire fatal porté à Israël, et il restera dans l’histoire militaire. Cet événement est très important pour plusieurs raisons que nous mentionnons ci-dessous ;

Premièrement, l’attaque s’est produite alors que Hochstein arrivait à Beyrouth pour son voyage périodique, un voyage organisé à la hâte qui montre à quel point les Américains s’inquiètent de plus en plus.

Deuxièmement, cette attaque s’inscrit dans la poursuite de la guerre du Hezbollah, entamée le 7 octobre 2023, après l’opération Déluge d’Al-Aqsa. Bien que le Hezbollah n’ait pas précisé le type de drone et ses caractéristiques dans son communiqué, il est clair qu’il est très avancé et complètement différent de ses précédents.

Troisièmement, il est clair que ce qui se passe à Gaza n’a jamais effrayé le Hezbollah, mais a eu des résultats inverses et a montré la fragilité d’Israël. Les autorités israéliennes n’osent pas mettre à exécution leur menace de destruction de Beyrouth.

Quatrièmement, les attaques militaires du Hezbollah au cœur du nord de la Palestine occupée ces derniers jours et semaines montrent l’ampleur des réactions à l'assassinat des commandants du Hezbollah.

Cinquièmement, cette opération minutieuse a montré que la pression américaine, avec le soutien de certains groupes internes libanais alignés, pour contraindre le Hezbollah à retirer ses forces au nord du fleuve « Litani », a été inefficace, et les dirigeants du Hezbollah ne céderont pas à ces pressions, et aucune puissance au monde ne pourra l’obliger à quitter une partie de ses terres.

Sixièmement, si le tir de 5 000 roquettes Katyusha, au cours des huit derniers mois, dans les profondeurs des territoires occupés a mis le feu à ces territoires et que les villes de « Safad » et de « Tibériade » ont été exposées à des attaques à la roquette, Quelle sera la situation si des missiles ponctuels sont utilisés et que trois mille missiles ciblent chaque jour d’autres villes ?

Le Média de guerre de la Résistance islamique, bras armé du Hezbollah, a diffusé une partie des images prises par un drone de reconnaissance aérienne des zones situées au nord de la Palestine occupée, selon la chaîne Al-Manar.

Baptisé al-Hodhod, qui signifie la huppe fasciée, le drone en question a filmé ce qui pourrait constituer une banque de cibles dont : le port de Haïfa, les conteneurs de produits chimiques situés à proximité, l’aéroport de Haïfa et sa piste d’atterrissage, les centres de fabrication de missiles, des sites des points de défense aérienne, des centres commerciaux, des centres d’habitation pour le personnel militaire ou des travailleurs dans les centres environnants.

Les scènes comprennent une documentation complète du complexe industriel militaire de la société Rafael, (Rafael Advanced Defense Systems Ltd) avec tous ses départements, ses administrations et entrepôts. Et surtout leur localisation.