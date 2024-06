Les ennemis tentent de séparer le Front libanais de Gaza (Nasrallah)

S'exprimant lors d'une cérémonie commémorative organisée par le Hezbollah en l'honneur du commandant martyr Talib Abdullah Abu Talib, le secrétaire général du Hezbollah, Sayyed Hassan Nasrallah, a souligné que la position des familles des martyrs en termes de calcul, de satisfaction et de détermination à poursuivre les sacrifices est honorable, expliquant que le martyre, dans la compréhension islamique, est un choix de Dieu, une grande victoire et une victoire décisive pour chaque individu qui l'atteint.

D'autre part, M. Nasrallah a noté que le Front libanais de soutien poursuit ses opérations et inflige des pertes humaines, matérielles, morales et psychologiques à l'ennemi, soulignant que l'une des preuves les plus évidentes de la force de l'impact du Front libanais est le cri que nous entendons des dirigeants et des colons ennemis, soulignant que si ce qui se passe sur le front sud n'avait pas d'impact, nous n'entendrions pas leurs cris et leurs hurlements.

Nasrallah a souligné que depuis le début de la bataille du Front libanais pour soutenir Gaza, une énorme machine médiatique s'est employée à banaliser les réalisations et les sacrifices du Front sud et des fronts de soutien, soulignant que selon les commandants ennemis, le Front libanais a occupé plus de 100 000 soldats dans les forces ennemies et plusieurs divisions, et que sans lui, des forces suffisantes auraient été disponibles pour vaincre Gaza.

M. Nasrallah a ajouté que le front libanais a empêché les forces ennemies de participer à Gaza, dont une partie sont des forces d'élite, parce que l'ennemi a peur que la résistance entre en Galilée, qui reste sur la table si la confrontation se développe.

Il a ajouté que l'occupation dissimule ses pertes sur le front nord afin de ne pas être exposée à davantage de pression, et que le front libanais, en plus de drainer l'ennemi, a déplacé des dizaines de milliers de colons, en plus des pertes économiques et touristiques, de sorte que, pour la première fois, il existe une ceinture de sécurité dans le nord de la Palestine occupée, soulignant que l'image militaire, sécuritaire et dissuasive de l'ennemi s'est effondrée, et que son armée semble vaincue, épuisée et à bout de souffle.