Selon IRNA, citant al-Jazeera, l'Angleterre a annoncé aujourd'hui le naufrage du navire "Tutor" en mer Rouge.

L'Organisation britannique des opérations commerciales maritimes a annoncé : Il semble que les Houthis yéménites aient coulé le deuxième navire en mer Rouge.

Les forces armées du Yémen ont mis en ligne une vidéo montrant une attaque contre un navire qui avait violé l'interdiction d'entrée aux navires à destination des ports des territoires occupés imposée par Ansarallah en signe de soutien à la population de Gaza assiégée par le régime sioniste.

Moins d'une semaine après une opération contre le navire Tutor qui appartient à Livenza Shipping Inc (Grèce) et est exploité par Evalend Shipping Co SA, les forces armées yéménites ont diffusé la vidéo de son naufrage en mer Rouge.

Les images montrent que le navire a été touché par deux drones navals alors qu'il naviguait dans les eaux de la mer Rouge.

Le même jour, les forces yéménites ont tiré des missiles sur le navire Verbena, battant pavillon ukrainien.

Les forces armées yéménites se sont engagées à continuer d'attaquer les navires de ce régime ou les navires à destination des territoires occupés et les navires des forces de la coalition soutenant le régime sioniste en mer Rouge jusqu'à ce que le régime israélien cesse ses attaques sur la bande de Gaza et le massacre des habitants de cette région.

Les États-Unis et le Royaume-Uni ont attaqué à plusieurs reprises les positions des forces yéménites sous prétexte de protéger la navigation internationale, mais selon les témoignages d'experts internationaux, ces mesures n'ont pas pu empêcher les attaques par le Yémen contre les navires appartenant au régime sioniste sur la mer Rouge.

L'Union européenne a également formé une mission navale en mer Rouge appelée "Aspides" et prétend que le but de cette opération est purement défensif.