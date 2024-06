Al-Qassam prend pour cible des chars et des soldats israéliens à Rafah

Les Brigades Al-Qassam ont également visé deux chars Merkava appartenant à l'armée israélienne avec des obus "Al-Yasin 105" dans le camp d'Al-Shaboura à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza.

Plus tôt dans la journée, le ministère palestinien de la Santé a indiqué, dans son rapport statistique quotidien sur le nombre de martyrs et de blessés résultant de l'agression israélienne en cours pour le 258e jour sur la bande de Gaza, que les forces d'occupation israéliennes ont commis 4 massacres contre des familles dans la bande de Gaza, dont 35 martyrs et 130 blessés sont arrivés dans les hôpitaux au cours des dernières 24 heures.

Elle a souligné qu'un certain nombre de victimes se trouvent encore sous les décombres et sur les routes, où les ambulances et les équipes de la protection civile ne peuvent pas les atteindre.

Elle a également annoncé que le bilan de l'agression israélienne s'élevait à 37 431 martyrs et 85 653 blessés depuis le 7 octobre.