Aucun pays ne peut ignorer les positions de l'Iran dans la région (le Président par intérim)

S'exprimant lors de la cérémonie d'inauguration du projet de chemin de fer Rasht-Caspienne, le président iranien par intérim a souligné le statut élevé de la République islamique dans la région de l'Asie occidentale, en insistant sur le fait qu'aucun pays de la région ne peut ignorer les positions et les points de vue de l'Iran lorsqu'il prend des décisions fatidiques.

Mohammad Mokhber a une fois de plus rendu hommage au défunt président iranien Ebrahim Raïssi et a ajouté que le défunt président avait réussi à forger des relations étroites avec les États voisins et à résoudre les problèmes avec les pays de la région grâce à une approche de développement et d'érudition.

Mokhber a également salué l'adhésion de l'Iran à l'Organisation de coopération de Shanghai (OCS) et au groupe des économies émergentes des BRICS, ainsi que sa coopération avec l'Union économique eurasienne.

«Certains pays souhaitaient devenir membres d'organisations telles que le Shanghai et les BRICS et être présents en Eurasie, alors qu'aujourd'hui nous sommes en contact avec eux tous et aujourd'hui nous communiquons avec eux dans les 24 heures pour suivre les affaires et résoudre les problèmes».

Dans le monde d'aujourd'hui, la République islamique d'Iran a acquis une position dominante et a considérablement modifié les équations internationales, se félicite le président iranien par intérim.

Dans les classifications internationales, les équations ont changé de telle sorte que l'unilatéralisme, où une partie pouvait déterminer le sort des autres pays du monde, n'existe plus, a souligné le président iranien par intérim.