Il faut profiter de toutes les capacités pour rendre plus coûteux les crimes du régime sioniste (Bagheri)

Le ministre par intérim des Affaires étrangères, Ali Bagheri, a rencontré ce jeudi 20 juin Esmail Haniyeh, chef du bureau politique du Mouvement de la Résistance islamique palestinienne (Hamas) à Doha.

Bagheri a déclaré : « Il est nécessaire d'exploiter toutes les capacités pour rendre coûteuses l'agression et le crime des sionistes, et la résistance ne doit pas se limiter à la résistance armée contre les envahisseurs. Au contraire, la résistance juridique, la résistance politique et la résistance dans le domaine de la diplomatie publique en dehors de la Palestine devraient soutenir la volonté et les droits du peuple palestinien, tout comme la résistance armée qui est active à l’intérieur.

Lors de cette réunion, Esmail Haniyeh a félicité l'Aïd al-Adha et a exprimé ses condoléances pour le martyre de l'ayatollah Seyyed Ibrahim Raissi et de son ministre des Affaires étrangères Hossein Amir-Abdullahian, et a rendu hommage à leur rôle dans le soutien à la Palestine et au front de résistance.

Le chef du bureau politique du Hamas, tout en remerciant le Guide suprême de la Révolution, le gouvernement, la nation et l'appareil diplomatique de la République islamique d'Iran pour leur soutien à la nation palestinienne et à la Résistance, a déclaré : « Malgré la poursuite des crimes barbares et génocidaires du régime sioniste contre le peuple palestinien dans la bande de Gaza, la Résistance du peuple palestinien est toujours forte et déterminée contre le régime sioniste agresseur.

Pour Haniyeh les conditions politiques du régime sioniste à l'intérieur, la situation régionale et internationale de ce régime et la vague grandissante des protestations dans le monde occidental et en particulier aux États-Unis contre les crimes des l’Occupation et les développements sur le front de l’axe de la Résistance au Liban et au Yémen montrent la maturité stratégique des nations de la région et l’impossibilité de revenir à la période d’avant l’opération du Déluge d’Al-Aqsa.

« Après 9 mois d'agression militaire massive et de génocide contre la population de Gaza, l'armée israélienne n'a pas réussi à atteindre ses objectifs », a-t-il fait remarquer.

Haniyeh a expliqué les positions fondamentales du Hamas concernant le plan politique présenté pour mettre fin à la guerre contre Gaza et a souligné que le Hamas accueille favorablement tout arrangement répondant à toutes les exigences du peuple palestinien.