Confiscation et vente d'actions de raffineries vénézuéliennes par les États-Unis : réaction de l'Iran

Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nasser Kanaani, a condamné l'acte illégal des États-Unis consistant à confisquer et à vendre des actions de la raffinerie Citgo, qui fait partie des biens et des actifs de la République bolivarienne du Venezuela, et l'a qualifié de « violation du droit international. »

Kanaani a ajouté que la résistance courageuse et intelligente et l’endurance du Venezuela contre les cruelles sanctions unilatérales des États-Unis, qui ont provoqué l'échec des plans politiques de la Maison Blanche dans les cercles internationaux contre le Venezuela, ont incité les États-Unis à se venger et voler les biens de ce pays qui appartiennent au peuple. Le porte-parole de l'appareil diplomatique d’Iran a souligné le soutien décisif de son pays au gouvernement et au peuple vénézuéliens dans la défense de leurs droits légitimes et légaux.