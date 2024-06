L’Iran a convoqué la protectrice des intérêts du Canada pour protester contre l’action d’Ottawa contre le CGRI

Lors de cette convocation, la ferme protestation de notre pays contre l'action illégale du gouvernement canadien contre le droit international a été communiquée, et tout en mettant en garde contre les conséquences de cette action, le droit de l'Iran de prendre les mesures et contre-mesures nécessaires a été souligné.

Les propos du ministre iranien des Affaires étrangères par Intérim sur cette action hostile du régime canadien :

« L'acte illégal du Canada consistant à qualifier d’organisation terroriste, le CGRI une partie intégrante des forces armées officielles de l'Iran, qui ont joué un rôle inégalé dans la défense de la sécurité nationale et de l'intégrité territoriale de l'Iran bien-aimé, dans la protection de la sécurité et de la stabilité régionales et dans la lutte contre le terrorisme de Daech, est une provocation malveillante qui viole les principes et les règles du droit international et n'est qu'un cadeau fait au régime « génocidaire », aux terroristes et aux autres ennemis de la paix et de la stabilité régionales. Le gouvernement canadien sera responsable des conséquences de cette décision provocatrice et irresponsable. »

Dans une autre prise de position, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, tout en condamnant par la voix de son porte-parole, l'action du Canada en déclarant le CGRI (Corps des gardiens de la Révolution islamique d’Iran) comme « terroriste », a indiqué que cette action dégoûtante n'a aucun effet sur la montée en puissance légitime et dissuasif et sur l'augmentation du niveau et de la portée de l'action du CGRI. « Nous nous réservons nos droits pour une réponse proportionnée et réciproque », a-t-il promis.

Nasser Kanani avait fermement condamné le 20 juin la décision politisée, non conventionnelle et idiote du gouvernement canadien en plaçant le Corps des Gardiens de la Révolution islamique d’Iran (CGRI) qui fait partie des forces armées iraniennes, sur sa liste intéressée des groupes terroristes.

« Cette position irresponsable et provocatrice s'inscrit dans la mauvaise voie que le gouvernement canadien a empruntée depuis plus d'une décennie contre l’Iran sous l'influence de bellicistes et de véritables violateurs des droits de l'homme et des principaux fondateurs du terrorisme », a ajouté le diplomate.