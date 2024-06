L’Arménie reconnaît l’État de Palestine indique le ministère arménien des Affaires étrangères

Le site francophone Armenews a publié une déclaration du ministère arménien des Affaires étrangères sur la reconnaissance de l’Etat de la Palestine par Erevan.

« La situation humanitaire catastrophique à Gaza et le conflit militaire en cours sont l’une des principales questions de l’agenda politique international qui nécessitent aujourd’hui un règlement. La République d’Arménie rejette catégoriquement le ciblage des infrastructures civiles, la violence contre la population civile ainsi que la prise d’otages et la capture de civils pendant le conflit armé et se joint aux exigences de la communauté internationale pour leur libération sans conditions préalables.

La République d’Arménie a rejoint les résolutions de l’Assemblée générale des Nations Unies, qui appellent à un cessez-le-feu immédiat à Gaza. En outre, la République d’Arménie s’intéresse sincèrement à l’instauration de la paix et de la stabilité au Moyen-Orient et à l’établissement d’une réconciliation durable pour les palestiniens.



Hussein al-Sheikh, le secrétaire général du comité exécutif de l’Organisation de libération de la Palestine (OLP), a rapidement « salué » la décision prise par Erevan.

« C’est une victoire pour le droit, la justice, la légitimité et la lutte de notre peuple palestinien pour la libération et l’indépendance », a-t-il souligné sur le réseau social X.



Fin mai, l’Espagne, l’Irlande et la Norvège ont aussi officiellement reconnu l’Etat de Palestine pour le même motif, suscitant la colère des dirigeants israéliennes.