Hadj 2024 : Plus de 1.000 pèlerins morts en Arabie saoudite

Un diplomate d'un pays arabe a affirmé jeudi à l'AFP que 58 morts supplémentaires avaient été recensés parmi les pèlerins égyptiens, portant à 658 le nombre d’Égyptiens décédés durant le Hadj.

Selon TV5 Monde, 630 d'entre eux étaient dépourvus d'autorisation officielle pour le pèlerinage.

Au total, 1.081 décès ont été signalés par une dizaine de pays, officiellement ou via des diplomates impliqués dans les recherches des victimes.

Les autorités Riyad rejettent la responsabilité et déclarent que les pèlerins morts ne sont pas officiellement enregistrés.

Certains experts croient pourtant que le problème vient de la distribution de quotas par l’Arabie saoudite.

L’Indonésie le pays musulman le plus peuplé et l’Egypte le pays arabe le plus peuplé ont la majorité de victime lors de cette édition du Hadj 2024.

Un rapport AFP précise qu'outre les Égyptiens, l'Indonésie avec 132 pèlerins, l'Inde avec 68, la Jordanie avec 60, la Tunisie avec 35, le Kurdistan irakien avec 13 pèlerins se trouvent aux rangs suivants des pays qui ont eu le plus grand nombre de victimes dans le Hadj de cette année.

Les pèlerins, au micro de l’Agence France Presse, se plaignent aussi d’être dépourvus d’équipements nécessaires comme le parapluie ou des bouteilles d’eau.

Le nombre d’ambulances disponibles n’était pas suffisant selon la Radio Canada info.

Plus de 1 000 pèlerins sont morts lors du pèlerinage en Arabie saoudite en raison de chaleurs caniculaires. Le hadj 2024 s’est tenu du vendredi 14 au mercredi 19 juin. Environ 1,8 million de personnes ont participé au Hadj de cette année.