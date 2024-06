Le Hamas se félicite de l'annonce faite par la République d'Arménie de reconnaître officiellement l'État de Palestine

Le mouvement considère la reconnaissance arménienne de l'État palestinien comme "une étape supplémentaire et importante sur la voie de la confirmation de la reconnaissance internationale des droits de notre peuple et de ses aspirations à mettre fin à l'occupation sioniste-nazie de sa terre et à établir un État indépendant et pleinement souverain avec Jérusalem pour capitale".

Le Hamas a renouvelé son appel aux "pays du monde à prendre des mesures similaires pour soutenir la lutte de notre peuple contre l'occupation et isoler l'entité sioniste criminelle qui continue à commettre le crime de génocide et de nettoyage ethnique contre notre peuple palestinien".

Vendredi, le ministère arménien des affaires étrangères a annoncé la reconnaissance de l'État palestinien par le biais d'une déclaration sur son site web, confirmant que "Erevan annonce sa reconnaissance de l'État palestinien".