Israël est le premier et le dernier perdant de toute action contre le Liban (Représentant de l'Iran aux Nations Unies)

La représentante de l'Iran à l'ONU a déclaré vendredi, heure locale, que toute décision imprudente prise par le régime israélien occupante pour se sauver pourrait plonger la région dans une nouvelle guerre qui entraînerait la destruction des infrastructures du Liban ainsi que de la zone occupée en 1948.

Elle a ajouté que le régime israélien serait la première et la dernière perdante de toute action contre le Liban.

Elle a également souligné que le mouvement de résistance islamique libanais du Hezbollah a la capacité de se défendre et de défendre sa patrie, le Liban, ajoutant qu'il est peut-être temps de dire que cette entité illégale est en train de se détruire de ses propres mains.

Avec le début de l'opération "Déluge d'Al-Aqsa", le Hezbollah libanais a lancé des missiles guidés et des obus d'artillerie sur les positions occupées par l'entité israélienne dans les fermes de Chebaa, et l'affrontement s'est rapidement étendu au bombardement des positions et des sites de l'ennemi israélien dans les territoires palestiniens occupés afin de soutenir la résistance palestinienne et de faire pression sur l'entité sioniste pour qu'elle mette fin à son agression contre la bande de Gaza.

Chuck Freilich, ancien conseiller adjoint à la sécurité intérieure d’Israël, a fortement mis en garde les dirigeants de Tel-Aviv contre le danger d'entrer dans une guerre à grande échelle avec la Résistance islamique libanaise, ce qui conduirait à une guerre sur plusieurs fronts.

M. Freilich a ajouté que toutes les séries de guerres avec le Hezbollah depuis les années 1990 se sont soldées par une fin décevante pour le régime sioniste.

L'ancien conseiller adjoint à la sécurité intérieure de l'entité sioniste a également admis qu'en cas de guerre à grande échelle, le régime israélien, son économie et sa puissance militaire vitale se trouveraient dans une situation critique et seraient gravement endommagées.