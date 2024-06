Lutte contre l’extrémisme et le sous-développement en Afghanistan : l’Iran en action

New York- IRNA- « L'Iran travaille dur pour lutter contre l'extrémisme, le terrorisme et le sous-développement en Afghanistan et se déclare prêt à jouer un rôle actif dans sa reconstruction », réaffirme vendredi soir Amir Saïd Iravani, ambassadeur et représentant permanent de l'Iran auprès des Nations Unies.

Amir Saïd Iravani, l'ambassadeur et représentant permanent de l'Iran auprès des Nations Unies, a déclaré vendredi, 21 juin, heure locale, lors de la réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies concernant la « situation en Afghanistan », que l'aide humanitaire à l'Afghanistan devait rester neutre et inconditionnelle. « Toute politisation de l’aide nuira au peuple afghan », a-t-il insisté avant d’ajouter : « L'Iran est toujours déterminé à soutenir l'Afghanistan et, malgré les sanctions, en période de crise et de défis auxquels le peuple afghan est confronté, il a gardé ses frontières ouvertes aux réfugiés et personnes déplacées afghans. » « L’Iran a accueilli plus de six millions d’Afghans avec un coût annuel de 10 milliards de dollars », a-t-il précisé.