Les principes occidentaux des droits de l’homme sont incorrects

Au début de la réunion, il a rendu hommage aux martyrs du pouvoir judiciaire, notamment les martyrs Beheshti et Raïssi, qui ont tous les deux eu une expérience éminente dans le pouvoir judiciaire. L'Imam Khamenei a également exprimé sa gratitude pour le dévouement et le travail acharné du chef, des fonctionnaires, des juges et du personnel de cette branche.

Au cours de la réunion, l'Imam Khamenei a souligné que dans le Coran et d'autres sources islamiques, une grande importance a été accordée à des questions telles que la « justice » et a considéré le courage comme une condition préalable à sa mise en œuvre. « Selon l'Imam Sadjad (AS), le pouvoir judiciaire devrait agir de manière à protéger même ses ennemis de l'oppression et de l'injustice, et à décourager ses amis les plus proches du favoritisme injuste », a-t-il précisé.

Le Guide suprême de la Révolution islamique a souligné la nécessité d'une approche planifiée du système judiciaire et des documents de réforme de ce secteur. « Ces documents doivent être mis en œuvre de manière à avoir un impact tangible sur les principaux indicateurs judiciaires », a-t-il affirmé.

Poursuivant ses propos, le Guide suprême de la Révolution islamique a conseillé aux juges de ne pas s'appuyer sur les principes occidentaux des droits de l'homme dans leurs jugements. Il a ajouté : « Les principes occidentaux en matière de droits de l'homme sont incorrects. Ils [les Occidentaux] n'adhèrent pas eux-mêmes à ces principes, et des preuves claires de cela sont sous les yeux de tous aujourd'hui. »

Il a également souligné l'importance des visites continues sur le terrain du chef du pouvoir judiciaire, ainsi que l'importance du suivi de la mise en œuvre des décisions prometteuses prises lors de ces visites. « Il est nécessaire d'agir de manière à ce que l'opinion publique considère le pouvoir judiciaire comme une maison de justice, un centre de justice. C'est là l’essence de la question. Et la justice doit être défendue dans le système judiciaire sans aucune considération », a-t-il souligné.

Ailleurs dans ses propos, l'Imam Khamenei a exprimé sa préoccupation concernant le retard dans le traitement des dossiers impliquant des détenus et la prolongation qui en résulte de la détention temporaire. « Le sort de ces personnes doit être déterminé le plus rapidement possible afin que personne ne soit gardé en prison en raison du traitement prolongé de son cas », a-t-il fait remarquer.

Le Guide suprême de la Révolution islamique a également souligné la question non résolue des prisonniers endettés, soulignant : « Il y a des individus qui, même s'ils restent en prison pour le reste de leur vie, n'ont pas la capacité de rembourser leurs dettes, et ce problème doit être résolu ».

Dans la dernière partie de son discours, l'Imam Khamenei a conseillé aux candidats à la présidentielle de s'abstenir de faire des déclarations au cours de leurs campagnes télévisées qui pourraient plaire à l'ennemi. « Il est censé est que tous les candidats aiment l’Iran et la République islamique, parce qu’ils aspirent à devenir Président au sein de ce système et pour servir le peuple », a-t-il ajouté.