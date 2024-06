Acier : l’Iran se classe septième producteur mondial en mai 2024

Selon le rapport de l'Association mondiale de l'acier sur la production mondiale d'acier brut en mai 2024, l'Iran s'est classé septième, pour la première fois en 2024, parmi les principaux producteurs d'acier au monde en termes de production mensuelle, avec une production de 3,3 millions de tonnes et une croissance de 2,1 % par rapport au même mois de l'année dernière.

Il convient de noter qu'en termes de quantité d'acier brut produit au cours des cinq premiers mois de cette année, l’Iran se classe au neuvième rang mondial, avec une production de 14 millions de tonnes au cours de cette période, après l'Allemagne et la Türkiye avec une production de 16 millions et 200 mille tonnes et 15 millions et 500 mille tonnes.

Le rapport de l'Association mondiale de l'acier propos de la production mondiale d'acier brut en mai 2024 indique que la production mondiale de ce produit stratégique a atteint ce mois-ci 165 millions et 100 mille tonnes, en hausse de 1,5% par rapport au même mois de 2023.