La réunion du Forum du dialogue asiatique à Téhéran vise à créer des synergies entre les pays du continent (responsable iranien)

Lors d'une conférence de presse tenue samedi, M. Saferi a indiqué que la réunion des ministres des affaires étrangères des pays membres du Forum de dialogue asiatique se tiendrait lors de sa 19e session dimanche et lundi 23 et 24 juin, accueillie par Téhéran, la capitale, qui assure la présidence tournante de ce forum.

Le Forum asiatique pour le dialogue comprend 35 des plus grandes économies du continent, dont l'Iran, qui a rejoint le forum en 2004, et son secrétariat est situé au Koweït, a-t-il précisé.

Il a poursuivi : La réunion de Téhéran du Forum du dialogue asiatique commencera demain, dimanche, au niveau des ministres adjoints des affaires étrangères des pays membres, et l'un des ordres du jour de cette réunion est de discuter de la proposition de l'Iran sur la création de six comités dans le cadre de ce bloc.

Selon le ministre adjoint des affaires étrangères, les six comités que l'Iran a proposés aux pays membres sont le "comité du transit et des communications", le "comité de la science, de la technologie et du commerce", le "comité du tourisme et de la culture", le "comité de l'éducation et des ressources humaines", puis le "comité du développement global et durable".

Quarante et une délégations étrangères arriveront dans le pays pour participer à la réunion, dont 25 au niveau des ministres des affaires étrangères, des sous-secrétaires et des ministres adjoints des affaires étrangères, a-t-il déclaré, ajoutant qu'à l'initiative de la République islamique, un certain nombre de secrétaires généraux d'organisations économiques asiatiques, dont le secrétaire général de l'Organisation de coopération économique (OCE), ont également été invités à participer à la réunion de Téhéran, a expliqué le responsable.

M. Safari a déclaré attendre avec impatience la finalisation du communiqué final lors de la réunion des ministres adjoints des affaires étrangères du Forum du dialogue asiatique qui se tiendra dimanche et qui sera remis lundi au ministre iranien des affaires étrangères par intérim, Ali Bagheri Kani, et a évoqué les réunions bilatérales que la partie iranienne tiendra en marge de cette réunion.