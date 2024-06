Des missiles yéménites frappent le porte-avions américain Eisenhower en mer Rouge

En soutien au peuple palestinien opprimé et en réponse à l'agression américano-britannique contre le Yémen, les forces navales des forces armées yéménites ont mené une opération militaire spécifique visant le navire Transworld Navigator dans la mer d'Arabie avec un certain nombre de missiles balistiques, l'opération a conduit à une frappe directe contre le navire.

Le navire a été pris pour cible parce que la société qui le possède a violé la décision d'interdiction d'entrée dans les ports de la Palestine occupée, a déclaré le porte-parole militaire yéménite, le général Yahya Sarea.

La force de missiles de nos forces armées a mené une opération de ciblage contre le porte-avions américain Eisenhower dans le nord de la mer Rouge avec un certain nombre de missiles balistiques et de croisière, et l'opération a atteint ses objectifs avec succès, a-t-il ajouté.

«Les forces armées yéménites continueront à mener leurs opérations militaires en soutien et en solidarité avec le peuple palestinien jusqu'à ce que l'agression cesse et que le siège du peuple palestinien dans la bande de Gaza soit levé», a déclaré le général Sarea. «Les forces armées yéménites n'hésiteront pas à prendre pour cible les forces militaires étrangères hostiles en mer Rouge et en mer d'Arabie en réponse à l'agression contre notre pays et pour défendre le Yémen bien-aimé.»