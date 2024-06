L’Iran accueille l’Organisation Dialogue pour la coopération asiatique

Voici la note de M. Bagheri Kani publiée dans le quotidien IRAN

Dimanche et lundi, Téhéran accueillera la réunion des ministres des Affaires étrangères des États membres du Dialogue de coopération asiatique (ACD). Des ministres et des hauts fonctionnaires des 35 pays, ainsi que des chefs d'organisations régionales et multilatérales asiatiques, seront présents.

Outre la République islamique d'Iran, l'ACD comprend la Thaïlande, l'Indonésie, la Malaisie, les Philippines, le Brunei, Singapour, le Cambodge, le Vietnam, le Myanmar, le Laos, le Népal, la Russie, la Turquie, le Japon, la Chine, la Mongolie, la Corée du Sud et l'Inde, l’Afghanistan, le Pakistan, le Bangladesh, le Sri Lanka, le Bhoutan, le Koweït, Bahreïn, l’Arabie saoudite, le Qatar, les Émirats arabes unis, l’Oman, la Palestine, le Kazakhstan, l’Ouzbékistan, le Kirghizistan et le Tadjikistan.

Cette organisation avait choisi la ville de Yazd comme sa capitale touristique en 2024.

Ispahan aussi a accueilli les chambres de commerce des pays membres de l’ACD, ce qui a abouti à des accords sur de futures mesures conjointes et à la publication du « Pacte d’Ispahan ».