Iran : Les exportations des entreprises basées sur la connaissance sont passées de 295 millions à 2,510 millions de dollars

Le vice-président iranien pour la science, la technologie et l'économie, Rouhollah Dehgani Firouzabadi a déclaré, ce dimanche, lors d'une conférence de presse a déclaré : « Il existe environ 10 000 entreprises basées sur la connaissance et environ 2 000 entreprises créatives dans le pays, et ce nombre a augmenté de plus de 70 % par rapport au début du gouvernement Raïssi. »

« En outre, plus de 390 000 personnes travaillent dans des entreprises iraniennes basées sur la connaissance, contre environ 212 000 personnes en 1400 du calendrier iranien, ce qui représente un chiffre significatif » a-t-il ajouté.

« Les exportations des entreprises basées sur la connaissance sont passées de 295 millions à 2,510 millions de dollars » a précisé le vice-président iranien pour la science, la technologie et l'économie.