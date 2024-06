L'Iran condamne l'attaque terroriste au Daghestan russe

Nasser Kanaani, porte-parole du ministère des Affaires étrangères de la République islamique d'Iran, dans un message publié sur son compte officiel sur le cyberespace, a condamné les attentats terroristes perpétrés dans la République russe du Daghestan, notamment dans les villes qui ont fait plusieurs morts et blessés.

Le porte-parole de la diplomatie iranienne, tout en exprimant ses condoléances et sa sympathie au gouvernement et à la nation russes, en particulier aux familles des victimes, et souhaitant un prompt rétablissement pour les blessés, a déclaré que la République islamique d'Iran considère le terrorisme comme un crime dans toutes ses formes.