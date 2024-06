Les crises dans la région ; à l’ordre du jour du sommet du Forum de Dialogue pour la coopération asiatique

Le vice-ministre iranien des Affaires étrangères chargé de la Diplomatie économique, Mahdi Safari, a déclaré aux journalistes en marge de la réunion des ministres des Affaires étrangères du Forum de Dialogue pour la coopération asiatique : « Cette réunion peut jouer un rôle dans la synergie des innovations commerciales et industrielles. »

« En 2023, lorsque la République islamique d’Iran a été élue présidente périodique de cette réunion, le ministre défunt des Affaires étrangères, Hossein AmirAbdollahian a tenu la première réunion du Forum de Dialogue sur la coopération asiatique (ACD) » a-t-il ajouté.

Et de poursuivre : « Le deuxième sommet se tient actuellement et a été très bien accueilli, 25 pays participent à ce sommet et au total 41 délégations y sont présentes. »

« Jusqu'à présent, les délégations étrangères ont eu de nombreuses réunions bilatérales avec le ministre iranien des Affaires étrangères par intérim, Ali Bagheri, ce qui est très efficace pour créer une synergie avec l'Iran. De plus, les pays membres du ASEAN, des BRICS, de Shanghai et de l'Eurasie sont présents à cette réunion » a indiqué Safari.

« Lors de cette réunion, les questions politiques, économiques et militaires de la région du Moyen-Orient seront également abordées » a précisé le vice-ministre iranien des Affaires étrangères chargé de la Diplomatie économique.

Safari considère que l'objectif de ces pourparlers est d'établir la paix et de prévenir d'éventuelles crises dans la région.