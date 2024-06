Le Forum de Dialogue pour la coopération asiatique joue un rôle important dans la création d’une Asie plus unie, plus puissante et plus dynamique

Lors de la réunion des ministres des Affaires étrangères du Forum de Dialogue pour la coopération asiatique (ACD), ce lundi (24 juin 2024), le ministre iranien des Affaires étrangères par intérim, Ali Bagheri a déclaré : « Les opportunités, les défis et les menaces auxquels sont confrontés les pays asiatiques ont doublé la nécessité de renforcer les mécanismes multilatéraux tels que le Forum de Dialogue pour la coopération asiatique. »

« La République islamique d'Iran, en tant que président périodique du Forum de Dialogue pour la coopération asiatique (ACD), a choisi un slogan plus puissant et plus cohérent à travers les technologies nouvelles et émergentes comme centre de son activité au cours de cette période » a-t-il ajouté.

Et de poursuivre : « L'Iran a toujours attaché une importance particulière au Forum de Dialogue pour la coopération asiatique (ACD) en tant que mécanisme de coopération globale en Asie. »

« Le Forum de Dialogue pour la coopération asiatique (ACD) peut jouer un rôle important dans la création d’une Asie plus unie, plus puissante et plus dynamique » a souligné le chef de la diplomatie iranienne par intérim.

« En plus d’entretenir des relations équilibrées avec les pays du monde, le continent asiatique occupe une position particulière et privilégiée dans la politique étrangère de la République islamique d’Iran » a-t-il indiqué.

La 19e réunion des ministres des Affaires étrangères du Forum de Dialogue pour la coopération asiatique (ACD), s’est ouverte, ce lundi (24 juin 2024), à Téhéran.