L'ACD peut contribuer à créer une Asie plus puissante (Mokhber)

Téhéran (IRNA) – Le président iranien par intérim Mohammad Mokhber a déclaré que le Dialogue de coopération asiatique (ACD) peut jouer un rôle dans la création d'une Asie plus puissante et plus unie.

Dans un message adressé à la 19ème réunion ministérielle de l'ACD qui se déroule à Téhéran, Mokhber a souligné l'importance de ce sommet asiatique dans la région. L'Asie pourrait être un moteur dans la formation d'une convergence internationale, a-t-il souligné. Mokhber a exprimé l'espoir que cette réunion pourrait contribuer à renforcer la solidarité entre les pays asiatiques, conformément au respect des valeurs asiatiques, en créant un réseau cohérent de coopération constructive et en renforçant les liens amicaux sur ce continent.