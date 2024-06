L'Iran et Bahreïn entament des discussions sur le déblocage des fonds iraniens

A la lumière des négociations qui ont eu lieu en marge de la 50ème réunion annuelle de la Banque Islamique de Développement à Riyad avec les autorités de la Banque Centrale de Bahreïn en vue de débloquer les ressources bloquées de la Banque Centrale de la République Islamique d'Iran et d'autres banques iraniennes à Bahreïn, heureusement le dimanche 3 juillet et avant la visite du ministre des Affaires étrangères de Bahreïn à Téhéran, des négociations efficaces ont eu lieu entre le vice-président des affaires internationales de la Banque centrale et le vice-président de la Banque centrale de Bahreïn.

Au cours des négociations, les deux parties ont souligné et compris la libéralisation des ressources en devises iraniennes à Bahreïn, qui devrait se faire sur une base technique et sur la base du respect mutuel.

En plus, le vice-président des affaires internationales de la Banque centrale et le vice-président de la Banque centrale de Bahreïn ont également examiné les causes et les facteurs du problème, identifié les obstacles existants et présenté des solutions pour éliminer les obstacles existants, qui, espérons-le, permettront aboutira bientôt à des résultats et de bonnes nouvelles seront publiées.