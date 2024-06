Gaza en tête de la déclaration du Forum du dialogue asiatique à Téhéran (ministre iranien des affaires étrangères par intérim)

Téhéran (IRNA)- La déclaration de la réunion des ministres des affaires étrangères des pays membres du Forum du dialogue asiatique à Téhéran aborde les développements régionaux et internationaux et les défis actuels, ainsi que les positions des membres, a précisé le ministre iranien des affaires étrangères par intérim, Ali Bagheri Kani, notant que la sympathie et la solidarité des pays membres avec le peuple palestinien de Gaza, qui traverse des circonstances très difficiles, est au premier plan de la résolution émise par la réunion.

S’exprimant lors d'une conférence de presse à l'issue de la 19e réunion des ministres des Affaires étrangères du Forum du dialogue asiatique, qui s'est tenue lundi à Téhéran, avec la participation du secrétaire général du Forum, M. Borinjay Danviottana, le ministre des affaires étrangères a ajouté que l'organisation de la réunion intervient à la veille du plus grand événement de l'année en République islamique d'Iran, à savoir la 14e élection présidentielle. Les ministres et secrétaires généraux des organisations internationales participant à la réunion de Téhéran ont saisi les opportunités offertes par la réunion pour résoudre les cadres qui assurent une coopération définitive entre eux, a expliqué le diplomate iranien notant que la déclaration finale de la conférence comprenait des perspectives d'avenir pour le Forum de dialogue asiatique dans l'année à venir. Le communiqué final aborde également les développements régionaux et internationaux et les défis actuels, ainsi que les positions des États membres à cet égard, a ajouté Bagheri kani. Les représentants des pays membres du Forum de dialogue asiatique ont appelé à l'envoi d'une aide humanitaire au peuple palestinien de Gaza, a déclaré Bagheri kani, saluant la présence active des membres du Forum lors de la réunion d'aujourd'hui à Téhéran. La République islamique d'Iran se félicite du renforcement du rôle du Forum de dialogue asiatique en tant que défenseur de la paix et du dialogue entre les pays du continent, et qu'elle est déterminée à mobiliser toutes les énergies pour atteindre les objectifs du Forum, a conclu le ministre iranien des affaires étrangères par intérim.