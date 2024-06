500 reporters étrangers vont couvrir l'élection présidentielle en Iran

Selon un communiqué du bureau des relations publiques du ministère de la culture et de l'orientation islamique, Alireza Shiravi a déclaré : Plus de 500 journalistes de 150 médias étrangers résidents et non-résidents de 31 pays du monde entier sont présents en Iran pour couvrir la quatorzième élection présidentielle iranienne sur le terrain.

Suite aux demandes reçues jusqu'à présent, la couverture médiatique des 14e élections présidentielles par des médias d'Autriche, d'Espagne, d'Australie, des États-Unis, du Royaume-Uni, d'Italie, d'Azerbaïdjan, d'Allemagne, de Bahreïn, du Pakistan, de Turquie, d'Algérie, de Chine, du Danemark, de Russie, du Zimbabwe, du Japon, de Syrie, de Suède, d'Irak, d'Oman, de France, de Palestine, du Kirghizstan, du Qatar, de Corée du Sud, de Corée du Nord, de Colombie, du Koweït, du Liban et du Yémen est confirmée, a précisé le responsable.

L'élection présidentielle en Iran devrait avoir lieu le 28 juin, après le décès du président Ebrahim Raeisi dans un accident d'hélicoptère le 19 mai, alors qu'il en était à sa troisième année de mandat.

Six candidats sont en lice pour la plus haute fonction exécutive de la République islamique d'Iran. Ils ont été qualifiés par le Conseil constitutionnel, le principal organe de supervision des élections du pays, au début du mois.

Les candidats sont actuellement en campagne électorale et trois débats télévisés ont déjà suscité l'enthousiasme des électeurs.