La réunion ministérielle du Dialogue sur la coopération asiatique montre la détermination de l'Iran à renforcer le multilatéralisme (Bagheri)

Ali Bagheri Kani a écrit sur le réseau social X le lundi 24 juin : « Aujourd'hui, la réunion du Forum de dialogue sur la coopération asiatique, présidé par l'Iran, s'est tenue avec succès à Téhéran. »

Il a ajouté : Cette réunion a été l'occasion pour les représentants des États membres et les secrétaires généraux des organisations internationales asiatiques de discuter et d'échanger des opinions sur les questions inscrites à l'ordre du jour de la réunion et les perspectives des activités du forum.

Le ministre par intérim des Affaires étrangères a poursuivi : « Au cours de cette réunion, deux documents de principes régissant les activités et les procédures du groupe ont été approuvés pour la première fois. La tenue de cette réunion à ce stade montre la détermination de l'Iran à saisir toutes les opportunités pour renforcer le multilatéralisme, la coopération et la convergence en Asie. »

Ambassadeur iranien : La seule option pratique pour revitaliser le JCPOA est un dialogue et une coopération honnêtes et constructifs

New York - IRNA - L'ambassadeur et représentant de l'Iran auprès des Nations Unies a déclaré lors de la réunion du Conseil de sécurité concernant la mise en œuvre de la résolution 2231 et du Plan d'action global commun connu sous le nom de JCPOA : « La pression, l'intimidation, les menaces et la confrontation ne sont pas des solutions et finira par conduire à une impasse. » La seule option pratique pour revitaliser le JCPOA est un dialogue et une coopération honnêtes et constructifs.

Amir Saeed Irwani, ambassadeur et représentant permanent de la République islamique d'Iran auprès des Nations Unies, lors de la réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies sur le thème : « Non-prolifération : mise en œuvre de la résolution 2231 (2015) du Conseil de sécurité » a souligné : la politique de principe de la République islamique d'Iran consistant à rejeter les armes nucléaires et sa ferme détermination à utiliser l'énergie nucléaire à des fins pacifiques restent inchangées. J’affirme également notre ferme attachement au dialogue et à la diplomatie.

Le haut diplomate iranien aux Nations Unies a déclaré : « Le JCPOA est une réalisation diplomatique multilatérale qui a été réalisée avec difficulté et qui a efficacement évité une crise inutile. Le JCPOA reste la meilleure option, il n’y a pas d’alternative et sa relance est véritablement dans l’intérêt de tous ses membres.

L'Irani, pour sa part, n'a jamais tourné le dos aux négociations et a montré son désir sincère de reprendre les négociations pour relancer le JCPOA et est prêt à mettre pleinement en œuvre ses obligations au titre du JCPOA lorsqu'il sera relancé et accepté par les États-Unis et tous les autres. les parties à reprendre tous leurs engagements à temps, efficacement, complètement et honnêtement dans le cadre du JCPOA et de la résolution 2231. Une telle question requiert réellement leur réelle volonté politique.

https://irna.ir/xjQVfF