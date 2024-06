La seule option pratique pour restaurer le JCPOA est un dialogue et une coopération honnêtes et constructifs (Ambassadeur d’Iran à l’ONU)

Amir Saïd Iravani, ambassadeur et représentant permanent de la République islamique d'Iran auprès des Nations Unies, s’exprimant lors de la réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies sur le thème : « Non-prolifération : mise en œuvre de la résolution 2231 (2015) du Conseil de sécurité » a souligné : la politique de principe de la République islamique d'Iran consistant à rejeter les armes nucléaires et sa ferme détermination à utiliser l'énergie nucléaire à des fins pacifiques restent immuables. J’affirme également notre ferme attachement au dialogue et à la diplomatie. »

« Le JCPOA est une œuvre diplomatique multilatérale qui a été réalisée avec difficulté et qui a su éviter efficacement une crise non-nécessaire. Le JCPOA reste la meilleure option, il n’y a pas d’alternative et sa relance est véritablement dans l’intérêt de tous ses membres », a fait remarquer le haut diplomate iranien.

« Pour sa part, l'Iran n'a jamais tourné le dos aux négociations et a montré sa volonté sincère de reprendre les négociations pour relancer le JCPOA et est prêt à mettre pleinement en œuvre ses obligations au titre du JCPOA une fois celui-ci relancé et une fois les engagements liés au Pacte respectés par les États-Unis et toutes les autres parties signataires, de manière efficace, complète, à temps et honnête. Une telle question requiert au sens vrai du terme leur réelle volonté politique », a conclut l’ambassadeur d’Iran à l’ONU.