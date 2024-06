La République islamique a montré qu'elle pouvait avancer sans compter sur les étrangers (Leader)

A l'occasion de l'anniversaire de la fête de Ghadir-e Khom et à l’approche de la 14ème élection présidentielle en Iran, un groupe de personnes de cinq provinces du pays a rencontré ce mardi matin le Guide suprême de la Révolution islamique.

Tout en remerciant le peuple d'avoir célébré la fête de Ghadir, le Leader de la Révolution islamique d’Iran, l’honorable ayatollah Khamenei, a déclaré : « La fête de Ghadir appartient à tous les musulmans. »

« Le dix-huitième jour de la lune Dhul-Hijjah de l'an 10 Hijri (du calendrier musulman) est le jour du désespoir des infidèles mécréants ».

Aïd al-Ghadir ou la fête d'al-Ghadir marque l'accomplissement de la mission du Grand prophète de l’Islam, le très vénéré Mohammed (Que le Salut de Dieu soit sur lui et sur ses descendants) et la désignation du très vénéré Imam Ali (P), son cousin et son gendre. Elle est l’une des principales fêtes des musulmans chiites.

Il a également ajouté : « Pourquoi les infidèles mécréants ont-ils été déçus ? Cela est dû au maintien du régime politique de l’Islam et de son autorité. A un moment donné, nous constatons qu’il existe une croyance et idéologie islamique, qu’il existe également une pratique islamique, mais que la politique islamique y est absente. Il n'y a pas d’Etat islamique. Une fois le gouvernement islamique établi, l’esprit de l’Islam se réalisera véritablement. L'esprit de l'Islam est l'Imamat. »

L'Ayatollah Khamenei a poursuivi en faisant référence à la tenue imminente des élections présidentielles en Iran.

« La République islamique a montré qu’elle pouvait avancer sans compter sur les étrangers et elle a su faire des progrès », s’est-il félicité.

L’Ayatollah Seyyed Ali Khamenei a appelé à cette occasion les Iraniens et Iraniennes à participer massivement aux élections présidentielles du 28 juin pour rendre une fois de plus fier l'Iran.

Les Iraniens se rendront aux urnes le vendredi 28 juin pour élire leur prochain président parmi les six candidats en lice pour succéder le défunt président martyr Ebrahim Raïssi.

Pour le Leader les élections sont un test, mais aujourd’hui elles sont plus cruciales que jamais et que la nation iranienne se trouve face à une épreuve.

L'Ayatollah Khamenei a, à cette occasion, conseillé aux Iraniens de participer massivement au vote afin de neutraliser le complot des malveillants. Chaque fois que le taux de participation est faible, cela sert d'outil aux ennemis pour mettre en cause l'Ordre islamique. La participation massive aux urnes est aussi une manière de vaincre les ennemis de la République islamique, insiste le Leader.

Il a ensuite émis l’espoir de voir le bon déroulement des élections être une source de fierté pour la nation iranienne et cela grâce à sa « participation maximale » et au choix du candidat « le plus digne ».

« Un Iran solide et fier est notre devise. Quiconque croit en un Iran fort doit participer aux élections », a conclu le Leader.