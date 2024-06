Le Hezbollah attaque des bases sionistes

Le Hezbollah libanais a annoncé mardi qu'il avait lancé une attaque aérienne avec un escadron de drones sur le quartier général de la brigade de la 91e division dans la région de Nahal Gershom, dans le nord d'Israël.

Le parti a déclaré dans un communiqué qu'il avait pris pour cible les positions et les installations des officiers et des soldats de l'occupation, ce qui a fait un certain nombre de blessés parmi eux et a provoqué un incendie à l'intérieur du quartier général.

Le Hezbollah a ajouté que ces attaques venaient "en réponse à l'attaque de l'ennemi israélien contre la région de la Bekaa et "en soutien à notre peuple palestinien inébranlable dans la bande de Gaza et à sa résistance.