ONU : Réaction d'Iran face aux nouvelles sanctions anti-Téhéran de l'administration Biden

Le représentant de la République islamique d'Iran auprès des Nations Unies a déclaré mardi, heure locale, en réponse aux sanctions américaines contre l'Iran : « Cela fait partie de la guerre économique que l'Amérique a cruellement lancée contre le peuple iranien. Ils attaquent et nous défendons en conséquence. Ce qui détermine le sort de cette guerre économique, c’est le pouvoir de la volonté ; Pas le pouvoir d’imposer des sanctions. »

Le département américain du Trésor a imposé de nouvelles sanctions contre 50 personnes et entités, affirmant qu'elles constituent plusieurs branches d'un vaste réseau bancaire secret, sous prétexte de liens avec les Gardiens de la révolution et les forces armées iraniennes.

Selon la correspondante d'IRNA à New York, le Département du Trésor américain a déclaré mardi, heure locale : « Aujourd'hui, l'Office de contrôle des avoirs étrangers (OFAC) du Département du Trésor américain a arrêté près de 50 entités et individus qui exploitent de nombreuses succursales du vaste réseau bancaire. Le réseau « Secret/Shadow Banking Network » a été sanctionné. Ce réseau est soutenu par le ministère iranien de la Défense et le Corps des Gardiens de la révolution islamique d'Iran pour accéder illégalement au système financier international et effectuer des transactions de milliards de dollars depuis 2020. Le ministère iranien de la Défense et le Corps des Gardiens de la révolution islamique jouent un rôle dans les activités commerciales génératrices de revenus, notamment la vente de pétrole et de produits pétrochimiques iraniens. »

En mai 2018, les États-Unis se sont retirés unilatéralement et illégalement du JCPOA et ont imposé les sanctions les plus sévères contre l’Iran. En poursuivant ces sanctions, le gouvernement de l'actuel président démocrate américain Joe Biden a également imposé des sanctions à la République islamique d'Iran.