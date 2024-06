Iran : les forces américaines doivent quitter la Syrie

Ce diplomate iranien a déclaré qu'au lieu de combattre terrorisme, ils continuent de soutenir des groupes terroristes désignés par les Nations Unies, comme Jabhat al-Nusra et Tahrir al-Sham, et de piller le pétrole et les richesses du peuple syrien.

Amir Saeid Iravani, s’exprimé mardi, heure locale, lors de la réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies, à propos de la situation au Moyen-Orient et en Syrie : « Le peuple syrien souffre toujours. Les Syriens souffrent des crises humanitaires, de l’agression, de l’occupation étrangère et du terrorisme. Avec l’occupation illégale, les sanctions inhumaines, la politisation du retour des réfugiés et des personnes déplacées et l’empêchement du soutien international à la reconstruction de la Syrie, certains pays occidentaux sont responsables de la prolongation des conflits alors qu’ils tentent d’imposer leur volonté au peuple syrien. »