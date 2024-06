Lutte libre U17 : l'Iran sacré champion d'Asie 2024

La Coupe d’Asie de lutte libre en 2024 s’est tenu à Amman en Jordanie. L’équipe d’Iran est sacré champion d’Asie avec 5 médailles d’or et 2 médailles de bronze.

Au classement par équipes, l'Iran se trouve a la première place avec 183 points, tandis que les équipes du Kirghizistan et du Kazakhstan ont terminé deuxième et troisième avec respectivement 156 et 151 points.

« Sans aucun doute, cette brillante victoire est une source de fierté et une autre manifestation du talent et de la capacité des futures générations de l'Iran islamique, et avec l'aide de Dieu, nous assisterons à leur succès continu dans d'autres domaines sportifs. », a souligné le chef de l’Exécutif iranien dans un message publié a l’occasion de ce succès de l’équipe de lutte libre U17 d’Iran dans le championnat d’Asie 2024 en Jordanie.