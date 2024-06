L'Iran condamne l'attaque terroriste au Niger

Kanani a exprimé mercredi sa tristesse pour les victimes de l'attaque terroriste qui a visé la région de Tillaberi au Niger mardi, tuant et blessant un certain nombre de soldats et de civils, et a exprimé sa solidarité avec le gouvernement du Niger et le peuple musulman, en particulier les familles des victimes de cet incident amer.

Le porte-parole du ministère des affaires étrangères a déclaré : La République islamique d'Iran a toujours considéré le terrorisme comme une menace sérieuse pour les sociétés humaines et la sécurité internationale et a toujours insisté sur la nécessité de coopérer et de mobiliser tous les efforts de la communauté internationale pour faire face à cette menace commune.