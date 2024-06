L'Iran est déterminé à lutter contre les drogues qui menacent le monde (Kanani)

Kanani a ajouté, mercredi à l’occasion de la Journée internationale contre la drogue, que la République islamique d'Iran, en tant que porte-drapeau de la confrontation internationale contre les trafiquants de drogue, réaffirme sa ferme volonté de faire face à cette menace mondiale.

Il a également souligné l'étroite coopération entre l'Iran et l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC), ainsi que les milliers de martyrs, les coûts matériels et moraux très élevés et la saisie d'un grand volume de drogues dans cette région risquée, autant d'éléments qui témoignent d'une ferme volonté de faire face à cette menace.