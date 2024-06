L'intention des États-Unis d'infliger une défaite stratégique à la Russie, à la Chine et à l’Iran est «vouée à l'échec» (Lavrov)

"En général, toutes ces aspirations et tendances que nous voyons dans les politiques pratiques de l'administration Biden n'ont rien de nouveau, qu'il s'agisse des idées sciemment vouées à l'échec d'infliger une défaite stratégique à la Russie ou du désir très naïf de contenir Moscou et Pékin en même temps, en plus de l'Iran", a déclaré le haut diplomate lors du 10e forum des lectures Primakov.

"On a l'impression que les élites dirigeantes américaines n'ont tiré aucune leçon de leurs nombreux échecs récents en matière de politique étrangère et militaire", a ajouté le ministre russe des affaires étrangères, selon l'agence TASS.

Selon M. Lavrov, les élites américaines continuent de croire aveuglément à l'exceptionnalisme des États-Unis. "Il ne fait aucun doute que le maintien de l'hégémonie à tout prix est voué à l'échec. Même si les États-Unis restent l'un des centres mondiaux dans un avenir prévisible, ce qui semble être le cas, cela ne signifie pas que ce sera dans le cadre de l'ordre mondial américano-centré", a-t-il conclu.

Le forum international Primakov Readings se tient à Moscou les 25 et 26 juin.