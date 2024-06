Attaque aérienne sioniste sur le sud du Liban

Les bombardiers du régime sioniste ont attaqué une zone de la ville d'Al-Nabatieh, au sud du Liban.

Selon ce rapport, cinq personnes ont été blessées lors de l’attaque et des dégâts ont été causés aux bâtiments alentours.

En outre, l'unité d'artillerie du régime sioniste a visé la zone d'Al-Labuna autour d'Al-Naqourah, située au sud du Liban.

Ces attaques ont eu lieu alors qu'il y a quelques heures le Hezbollah libanais avait annoncé avoir mené des attaques de missiles et d'artillerie contre 2 colonies et 2 positions militaires du régime sioniste au nord de la Palestine occupée (Israël).

Le Hezbollah libanais a annoncé : « En soutien à la nation palestinienne endurante dans la bande de Gaza sous blocus et à sa résistance courageuse et noble, les combattants de la Résistance islamique du Liban, ont pris pour cible, à 19h 45 le mercredi 26 juin 2024, la position de Zebedin dans les champs occupés du Shabaa avec des obus d'artillerie et l'ont frappé directement. »

Depuis le début de l'opération du Déluge d’Al-Aqsa menée par la Résistance palestinienne dans la bande de Gaza contre les forces d'occupation, la résistance islamique du Liban (Hezbollah) n’a pas tardé de lancer une opération à grande échelle dans le nord de la Palestine occupée (Israël) dans le but d'engager une partie des forces d'occupation sur un second front.

Les médias du régime sioniste, reconnaissant les effets des coups violents portés par les résistants islamiques du Liban au nord de la Palestine occupée, ont annoncé que l'opération du Hezbollah s'est transformée en une guerre d'usure et d'écrasement des colonies sionistes dans cette région.

L'utilisation par le Hezbollah libanais d'armes modernes, anti blindées et d'armes de précision, a semé la panique parmi les occupants, et la plupart des colonies sionistes du nord de la Palestine occupée ont été évacuées.

A en croire les experts militaires du régime sioniste, le Hezbollah libanais à lui seul a réduit de moitié les capacités de l'armée israélienne sur le front nord (frontière avec le Liban) et a empêché une forte présence de l'armée d'occupation sur le front sud (Gaza).