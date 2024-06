Les martyrs Raïssi et AmirAbdullahian ont prouvé qu'on peut également isoler les Etats-Unis (Général Qaani)

Le général Ismail Qaani a tenu ces déclarations ce jeudi, 27 juin, à l’occasion d’une cérémonie commémorative, au saint Sanctuaire du vénéré Abdolazim (P), au sud de Téhéran, marquant le 40e jour de la mort en martyr du défunt président Raïssi, de son ministre des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, et d’autres martyrs du Service, qui l’accompagnait le jour de l’accident de leur hélicoptère.

Aujourd'hui, le 27 juin, est un grand jour dans l'histoire de la Révolution islamique. Il s’agit du jour anniversaire de la mort en martyr de l'ayatollah Beheshti (éminent homme politique, juriste et chef du Conseil de la Révolution islamique tué en martyr dans un attentat perpétré par les terroristes de l’OMK le 28 juin 1981 à Téhéran) et de ses compagnons, qui coïncide avec le 40e jour du martyre du président Ebrahim Raïssi et autres martyrs du Service. En cette journée, nous honorons également avec sincérité la mémoire du martyr Raissi, et de son ministre des Affaires étrangères, qui a dédié sa vie sur le front de la diplomatie, Hossein Amir-Abdollahian.

« Aujourd'hui, nous rendons hommage à la mémoire du martyr de la diplomatie, Hossein Amir-Abdollahian, un homme noble et une personnalité grandiose qui a su devancer ses pairs durant sa carrière diplomatique et que son martyre nous manifeste une fois de plus sa carrière humanitaire. »

Le général Qaani a précisé : « Le martyr Raissi et Amir Abdollahian ont prouvé qu’il est aussi possible d’isoler les Etats-Unis. »

Le commandant de la Force Qods du CGRI a poursuivi : « Le martyr Raissi et Amir Abdollahian ont prouvé qu'il est possible de se dresser devant les grandes puissances, y compris les Etats-Unis, et d'isoler une superpuissance arrogante telle les Etats-Unis. »

Il a précisé : « Les paroles et les actions du martyr Raïssi et celles de l’homme du front de la diplomatie, à Savoir le martyr Hossein Amir-Abdollahian, ont prouvé que non seulement si l'Amérique se tient devant vous, vous pouvez agir et faire beaucoup de choses malgré son opposition, mais encore on peut si nécessaire, se dresser devant les grandes puissances, y compris les États-Unis, et isoler une puissance comme les États-Unis.