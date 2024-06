L'Iran prouve qu'il est inébranlable face aux défis (Nasrallah)

Hassan Nasrallah a déclaré dans un discours prononcé jeudi soir lors d'une cérémonie organisée à Téhéran en l'honneur du 40e anniversaire du martyre de l'ayatollah Raïssi et de ses compagnons : Je m'adresse à vous par l'intermédiaire de la radio et de la télévision de la République islamique d'Iran à l'occasion du quarantième anniversaire du douloureux incident au cours duquel l'ayatollah Ibrahim Raïssi et ses compagnons sont tombés en martyrs.

Au nom de la Résistance et du peuple libanais ainsi que de tous les mouvements de l'Axe de la Résistance, il présente à nouveau ses condoléances au Guide de la Révolution islamique, aux religieux en Iran et à l'étranger, aux séminaires, aux responsables de la République islamique d'Iran et à tout le peuple iranien, en particulier aux familles des martyrs, à l'occasion du 40e anniversaire de ce tragique incident.

Le secrétaire général du Hezbollah a expliqué que la règle est que, comme l'a toujours souligné le Leader de la Révolution islamique, les menaces doivent être transformées en opportunités. Ces dernières années, nous avons connu des incidents similaires et dangereux, notamment l'assassinat de deux commandants très chers, Hajj Qassem Soleimani et Hajj Abu Mahdi al-Muhandis.

Les ennemis, qui rôdaient et parlaient de troubles ici et là, ont vu de leurs propres yeux que l'Iran, malgré les circonstances difficiles qu'il a traversées à la suite de cet incident, est stable, inébranlable et uni, a-t-il déclaré.

Il a souligné que le monde entier avait été témoin du million de cérémonies funéraires organisées dans différentes villes en l'honneur des martyrs du service. «Cette grande participation envoie un message fort aux amis et aux ennemis, aux amis qui ont vu cette participation d'un million de personnes et qui ont gagné en confiance et en assurance, et aux ennemis qui ont su qu'ils étaient confrontés à un peuple conscient et prêt, avec perspicacité et loyauté, et ces funérailles sont une indication de cette grande et grande loyauté».