L'Iran qualifie d'illégales et de politiquement motivées les mesures prises par le Canada à l'égard du Corps des gardiens de la révolution islamique

Dans une lettre s'adressant au chef du Conseil de sécurité de l'ONU et au secrétaire général des Nations unies en réaction à l'acte provocateur du Canada, Iravani a écrit :

Dans le cadre d'une action illégale, dangereuse et politiquement motivée, le Canada a désigné le Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI), branche officielle et constitutionnelle des forces armées de la République islamique d'Iran, comme "groupe terroriste". Ce n'est pas la première fois que le Canada viole systématiquement les normes, les règles et les principes du droit international à l'encontre de l'Iran. Le Canada a violé à plusieurs reprises les principes fondamentaux du droit international et de la Charte des Nations Unies, ce qui a déjà incité mon pays à engager des poursuites contre ce pays devant la Cour internationale de justice pour violations graves.

La République islamique d'Iran condamne avec la plus grande fermeté cette action illégale et provocatrice du gouvernement canadien et considère qu'il s'agit d'un acte hostile contre la République islamique d'Iran, ainsi que d'une grave menace pour la paix et la sécurité régionales et internationales, compte tenu du rôle important joué par le CGRI dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme, ainsi que dans la préservation de la paix et de la stabilité dans notre région. Cette action illégale et irresponsable constitue une violation des principes généralement reconnus du droit international et de la Charte des Nations unies, y compris les principes bien établis de l'égalité souveraine et de la non-ingérence dans les affaires intérieures.

Compte tenu du rôle, des tâches et du mandat du CGRI, qui consiste notamment à assurer la sécurité maritime dans le golfe Persique, la mer d'Oman et au-delà, le gouvernement du Canada est bien conscient que cet acte irresponsable et provocateur aggravera les tensions et augmentera le risque d'accidents et d'incidents entre les forces du CGRI et les forces armées canadiennes, qu'elles agissent indépendamment ou dans le cadre de la soi-disant coalition, dans une région qui est déjà confrontée à des défis sans précédent.

Il va de soi que le Canada - ainsi que les États-Unis et ceux qui ont publiquement soutenu cet acte internationalement répréhensible - portera l'entière responsabilité de toutes les conséquences d'un comportement aussi imprudent.

La République islamique d'Iran se réserve le droit inhérent de prendre les contre-mesures appropriées conformément au droit international en réponse à cette action illégale et à cette grave violation de la part du gouvernement du Canada.

Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir faire distribuer le texte de la présente lettre comme document de l'Assemblée générale, au titre du point 83 de l'ordre du jour, et du Conseil de sécurité.