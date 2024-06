Les Etats-Unis ont fourni trois milliards de dollars d’aide militaire à Israël, rien qu’en mai

Un haut responsable du gouvernement américain a annoncé mercredi 27 juin que les États-Unis avaient envoyé plus de 6,5 milliards de dollars d’armes à Israël depuis le 7 octobre de l’année dernière, ce qui représentait près de trois milliards de dollars pour le seul mois de mai.

Le Département d’État américain a annoncé l’année dernière que depuis 2009, les États-Unis avaient contribué au total 3,4 milliards de dollars au budget de la défense antimissile, dont 1,3 milliard de dollars pour Iron Dome ou Dôme de fer, un système de défense aérienne mobile israélien, développé par la société Rafael Advanced Defense Systems, conçu pour intercepter des roquettes et obus de courte portée.

Le "Dôme de fer" est l'un des piliers stratégiques de l'alliance américano-israélienne, qui a été suivie par les administrations démocrates et républicaines successives dans le cadre du soutien complice de Washington à l’Occupation sioniste.

Ces dernières années, le budget de l’aide militaire américaine au régime israélien a été défini dans le cadre de mémorandums sur 10 ans, le plus récent ayant été signé en 2016, selon lequel Washington s’engage à fournir 38 milliards de dollars d’aide militaire au régime israélien entre les exercices 2019 et 2028 et dont la moyenne annuelle est de 3,8 milliards de dollars d’aide militaire.