La participation du peuple fait partie des fondements de la République islamique (Leader)

Vendredi, à 8 h 00 (heure locale), les bureaux de vote ont ouvert leurs portes à Téhéran comme dans d’autres villes et villages iraniens et le Guide suprême de la Révolution islamique, l'Ayatollah Sayed Ali Khamenei, a été parmi les premiers à voter pour la 14ème élection présidentielle. Suit ci-dessous le texte intégral de la Déclaration du Guide suprême après avoir glissé son bulletin vote :

Le jour des élections pour nous, Iraniens, est un jour de joie et de bonheur, surtout lorsque les élections visent à choisir le Président.

Le mot « République » en République islamique indique que la présence du peuple fait partie des fondements de ce système. Par conséquent, la pérennité, la force, la dignité et l’honneur de la République islamique dans le monde dépendent de la participation du peuple.

J'espère que Dieu Tout-Puissant déterminera le choix le meilleur et le plus bénéfique pour ce pays. Que les années à venir soient avantageuses et que le peuple soit satisfait du choix qu'il fait, in-cha-Allah !