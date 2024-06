Consultations entre les ministres iranien et saoudien des A.E. sur les questions d’intérêt commun et les évolutions palestiniennes

Selon l’IRNA, lors de cette conversation téléphonique, Ali Bagheri a remercié son homologue saoudien, Faisal Bin Farhan, pour les installations et les services fournis aux pèlerins du Hajj, plus précisément aux Iraniens.

Faisant référence à la présence du vice-ministre des Affaires étrangères de l'Arabie saoudite à la 19e réunion ministérielle des pays membres du Dialogue de coopération asiatique (ACD) à Téhéran, il a qualifié les progrès de la coopération Téhéran-Riyad de « prometteurs. »

Faisant référence à la poursuite des crimes barbares du régime sioniste contre le peuple palestinien dans la bande de Gaza et en Cisjordanie occupée, Bagheri a souligné : « Les menaces du régime sioniste contre le Liban sont dans la continuité des crimes de ce régime contre le peuple de Gaza et le régime d’occupation pervers cherche ainsi à vaincre Gaza en élargissant la portée de la guerre et du crime à d’autres régions.

Le ministre des Affaires étrangères par intérim iranien a également souligné : « Il est nécessaire que les pays islamiques essaient d'utiliser toutes leurs capacités pour mettre fin le plus rapidement possible aux crimes, aux menaces et aux agressions des sionistes à Gaza et dans d'autres régions. »

Pour sa part, Faisal Bin Farhan, ministre des Affaires étrangères de l'Arabie saoudite, tout en évaluant positivement les consultations entre les deux pays en marge de la 19e réunion des ministres des Affaires étrangères du Forum de dialogue sur la coopération asiatique à Téhéran, a déclaré que les relations Téhéran-Riyad jouissent d’une base solide.

Exprimant son inquiétude face à l'escalade des tensions entre le régime sioniste et le Liban, il a appelé à un effort pour réduire l’extension de la guerre.

Les deux parties ont également mis l'accent sur la promotion des relations globales Téhéran-Riyad.