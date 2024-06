Législatives 2024 en France : les inquiétudes de Macron sur "une guerre civile"

Le service international du quotidien iranien Ressalat a publié un article sur les élections législatives en France. Voici une adaptation de cet article :



Bien que la tenue des élections présidentielles en France se soit transformée en une confrontation entre le RN (mouvement d'extrême droite) dirigé par Le Pen et le front présidentiel dirigé par Macron, les éléments disponibles indiquent l'aggravation des divisions sociales dans ce pays qui se dirige vers un avenir critique.

Autrement dit, la survie des Macronistes à l'Elysée ou la domination du courant d'extrême droite sur l’exécutif français, toutes les deux possibilités, génèrent des dommages chroniques et conséquents pour ce pays européen.



Au-delà des élections présidentielles, le président français estime que la possibilité d’une victoire des populistes d’extrême gauche et de droite aux élections législatives dresse un tableau inquiétant pour son pays. Les sondages montrent que Macron n’a actuellement pas de grandes chances dans la prochaine élection. Par conséquent, le tableau dressé par le président français pourrait devenir une réalité dans un avenir pas si lointain.

A seulement une semaine du premier tour des élections législatives françaises, qui se tiendra le 30 juin, Emmanuel Macron avait qualifié les partis d'extrême droite et de gauche de menace pour son pays. Dans un podcast diffusé lundi dernier, le président français a déclaré que les programmes politiques de l'extrême droite et du Nouveau Front populaire de gauche, tous deux en lice pour les élections législatives du pays, pourraient entraîner dans l'abîme de la une « guerre civile ».

Mais qu’entend Macron par guerre civile ?

La coalition de Macron a décidé d'organiser des élections législatives anticipées pour limiter Le Pen après la victoire de son parti RN aux élections européennes.



Les sondages montrent que le Rassemblement national est en tête avec 35%. Après cela, le « Nouveau Front populaire », qui est une coalition de gauchistes et de verts, arrive en deuxième position avec environ 30%, et ensuite les Macronistes arrivent en troisième position, qui obtiendra moins de 20% des voix.

Le parti de gauche « La France insoumise (LFI) » dirigé par Jean-Luc Mélenchon fait également partie de la coalition « Nouveau Front populaire (NFP) ». Plus tôt, le journal "Le Monde" avait rapporté que les socialistes, les communistes, les Verts et le parti "La France insoumise", ainsi que quelques petits partis, avaient uni leurs forces pour faire face à l'extrême droite.

Les élections législatives sont plus dangereuses que jamais pour les Macronistes dans le cas de la victoire de l'extrême droite

Bardella, prochain Premier ministre ?

Jordan Bardella a déclaré que si le parti RN gagne, il sera l'éventuel Premier ministre de la France. Dans le même temps, il a ajouté qu'il ne souhaite devenir Premier ministre que s'il dispose d'une majorité absolue à l'Assemblée nationale.

Cette figure du parti d'extrême droite, âgée de 28 ans, affirme que si son camp obtient la majorité absolue, il ambitionne de former un "gouvernement d'union nationale" dans lequel il nommera également des "représentants de la société civile".

Bardella a également critiqué les propos de Macron selon lesquels les projets du RN conduiraient à "la division et la guerre civile" dans la société, affirmant que, contrairement aux propos du président, il souhaitait "rétablir la sécurité pour tous les Français".

Macron a également déclaré à propos du parti « La France insoumise » que ce parti propose une forme de « communautarisme » qui pourrait conduire à une guerre civile. La situation est claire : les courants d'extrême droite et d'extrême gauche gagnent tous deux un pouvoir croissant en France. Cela signifiera la fin de la domination des partis traditionnels dans les équations politiques en France et la transition de cet acteur européen vers une époque pleine de crises et de conflits.