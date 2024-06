Présidentielle en Iran : Massoud Pezeshkian et Saïd Jalili qualifiés pour le second tour

Masoud Pezeshkian avec 1041591 des voix Saïd Jalili avec 9473298 des voix sont qualifiés pour le second tour de la 14e élection présidentielle, selon des résultats officiels publiés, samedi (29 juin 2024), par le ministère iranien de l'Intérieur.

« Étant donné qu'aucun des candidats n'a pu obtenir la majorité absolue des voix, le deuxième tour de l’élection présidentielle se déroule vendredi prochaine (5 juillet 20240), a annoncé Mohsen Eslami, le porte-parole du service des élections du ministère iranien de l'Intérieur.

« Le taux de participation au premier tour de la 14e de l'élection présidentielle est de 40% » a précisé Eslami.

Les résultats définitifs de la 14e élection présidentielle iranienne :

Total des votes comptés : 24 735 185

Massoud Pezeshkian : 1041591

Saïd Jalili : 9473298

Mohammad-Baqer Qalibaf : 3383340

Mostafa PourMohammadi : 206397

Le 14e l'élection présidentielle s'est tenue, vendredi (28 juin 2024), dans 58 000 bureaux de vote partout en Iran et 344 bureaux de vote à l'étranger.

Conformément à l'article 67 de la loi, la campagne électorale officielle pour le second tour commencera à partir de l'annonce officielle des résultats définitifs du premier tour et se poursuivra jusqu'à 24 heures avant le début du vote du second tour, le vendredi prochain.