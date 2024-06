Le Salon de l'électronique, de l'informatique et du commerce numérique (ELECOMP Iran 2024)

Selon la correspondante économique d'IRNA, la 27ème exposition ELECOMP Iran sous le slogan "Tous ensemble pour l'économie numérique" a débuté ce matin (samedi) avec la présence du ministre des Télécommunications et des activistes de la technologie informatique du pays.

L'objectif du Salon ELECOMP d'Iran 2024 est d'utiliser davantage que par le passé les capacités du secteur privé.

Dans cette exposition, des entreprises actives dans ce domaine sont présentes ensemble pour contribuer à la croissance de l'économie numérique du pays.

Plus de 500 entreprises et startups et 9 parcs scientifiques et technologiques sont présents au salon de cette année.

La Russie, la Corée du Sud, l'Allemagne, Taiwan, la Syrie, la Chine, le Pakistan et la Turquie font partie des pays présents à cette exposition.

La 27e édition de l'exposition internationale ELECOMP d'Iran se tiendra du 29 juin au 2 juillet 2024, au site des expositions internationales de Téhéran .